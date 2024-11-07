Перекрытие дорог в Москве 7 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
На ряде участков Хлебного, Столового, Большого Ржевского переулков и улицы Малая Молчановка 7 ноября 2024 года перекрыта для проезда автомобилей одна из полос. Как сообщает Дептранс Москвы, здесь проводится реконструкция инженерных коммуникаций. Ориентировочно движение в полном объеме восстановят к 1 декабря 2024 года.
Одна полоса 7 ноября недоступна для транспортных средств на ряде участков Колпачного и Хохловского переулков. Движение здесь перекрыто до 28 декабря 2024 года из-за реставрационных работ на культурных объектах.
Сегодня 7 ноября продолжатся и ограничения по проезду автомобилей на ряде участков Полковой и Новотихвинской улиц. Работы по монтажу инженерных сетей продлятся здесь до 3 апреля 2025 года.
Автомобилисты 7 ноября 2024 года не смогут проехать по участку дублера дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. До 23 декабря 2024 года здесь проводятся строительные работы.
7 ноября недоступна для автомобилистов и одна из полос на улице Кубинка. В связи с ремонтными работами движение на этом участке перекрывается до 25 декабря 2024 года.
Объездные маршруты
Несмотря на перекрытие отдельных участков улиц Москвы, остаются открытыми для проезда автомобилей другие полосы на указанных магистралях. Кроме того, существует возможность объезда перекрытых дорог по параллельным маршрутам.