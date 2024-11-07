Перекрытие дорог в Москве 7 ноября 2024

На ряде участков Хлебного, Столового, Большого Ржевского переулков и улицы Малая Молчановка 7 ноября 2024 года перекрыта для проезда автомобилей одна из полос. Как сообщает Дептранс Москвы, здесь проводится реконструкция инженерных коммуникаций. Ориентировочно движение в полном объеме восстановят к 1 декабря 2024 года.