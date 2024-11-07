Минприроды Приморья: леса в Приморье восстанавливают быстрее, чем вырубают

Приморье в этом году двукратно перевыполнило показатель по соотношению площади восстановленных лесов к вырубленным и погибшим в силу естественных причин. «Норматив» для региона, установленный национальным проектом «Экология» — 100%, в реальности же он составил 219,5%. То есть, нового леса в крае появилось в два раза больше, чем исчезло, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое Минприроды.