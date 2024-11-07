Минприроды Приморья: леса в Приморье восстанавливают быстрее, чем вырубают

Приморье в этом году двукратно перевыполнило показатель по соотношению площади восстановленных лесов к вырубленным и погибшим в силу естественных причин. «Норматив» для региона, установленный национальным проектом «Экология» — 100%, в реальности же он составил 219,5%. То есть, нового леса в крае появилось в два раза больше, чем исчезло, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое Минприроды.
Перевыполнен и годовой план по посадкам нового леса — его выполнение составило 106% от предполагавшихся 12 тысяч гектаров. Всего же за пять лет участия в национальном проекте «Экология» в крае восстановили больше 65 тысяч гектаров лесов.
«Основной вид лесовосстановления в нашем регионе — естественный, но применяется также искусственное и комбинированное лесовосстановление», — рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения профильного краевого министерства Мария Собянина.
Специалисты высадили в лесах около 1,2 миллиона сеянцев и посеяли около 7,5 тонн семян растений.
Кроме лесовосстановления, на площади в 3,3 тысячи гектаров проведен уход за лесными культурами, что составило 153% от плана.