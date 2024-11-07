Названо точное количество заболевших опасным вирусом Коксаки на Кубани

В ведомстве опровергли информацию о многочисленных заражениях детей. На территории муниципалитета не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.
— Всего на территории Краснодарского края за весь текущий 2024 год отмечено три разрозненных случая инфекции, вызванной вирусом Коксаки, — сообщили в Роспотребнадзоре края.
В Управлении открыли горячую линию для приезжающих из Турции туристов, болевших заграницей или вернувшихся домой с плохим самочувствием.
Консультацию можно получить по тел. 8 918 4341745 (доб.163) в рабочее время, а также по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.
Напомним, в Сети все чаще всплывает тема как уберечь себя и своих родных от нового вируса Коксаки. Особенно важно знать, как защитить детей от инфекции. ИА KrasnodarMedia собрало ТОП-5 рекомендаций он инфекциониста.
ТОП-5 ответов от инфекциониста, чтобы не заразиться вирусом Коксаки.