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Названо точное количество заболевших опасным вирусом Коксаки на Кубани

Стало известно количество заболевших вирусом Коксаки на Кубани. Раннее в сети распространялась ложная информация о массовой эпидемии данной инфекции в детском саду Динского района об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве опровергли информацию о многочисленных заражениях детей. На территории муниципалитета не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.

— Всего на территории Краснодарского края за весь текущий 2024 год отмечено три разрозненных случая инфекции, вызванной вирусом Коксаки, — сообщили в Роспотребнадзоре края.

В Управлении открыли горячую линию для приезжающих из Турции туристов, болевших заграницей или вернувшихся домой с плохим самочувствием.

Консультацию можно получить по тел. 8 918 4341745 (доб.163) в рабочее время, а также по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.

Напомним, в Сети все чаще всплывает тема как уберечь себя и своих родных от нового вируса Коксаки. Особенно важно знать, как защитить детей от инфекции. ИА KrasnodarMedia собрало ТОП-5 рекомендаций он инфекциониста.

ТОП-5 ответов от инфекциониста, чтобы не заразиться вирусом Коксаки.

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