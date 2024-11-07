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В Казани временно ограничат движение по улице Большой Красной

Это связано с монтажом сетей водоснабжения и водоотведения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Большой Красной. Причиной стал монтаж сетей водоснабжения и водоотведения.

С 13 по 20 ноября будет частично ограничено движение транспорта и полностью закрыт тротуар в районе здания № 49 по ул. Большой Красной.

С 20 по 27 ноября будет частично ограничено движение транспорта и закрыт тротуар в районе здания № 50 по ул. Большой Красной, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.