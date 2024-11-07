Почему «пацанки» из Иркутской области покинули шоу

В девятом сезоне реалити-шоу «Новые Пацанки» приняли участие сразу три девушки из Иркутской области — Лейла Ключевская, Александра Крючкова и София Кульгавая. Девушки пришли на проект, чтобы решить внутренние проблемы, избавиться от вредных привычек и стать настоящей леди. Участницы проходили испытания, в которых преодолевали свои страхи.
На одном из испытаний им пришлось столкнуться со своими зависимостями, поговорить со смертью в комнате страха, пообщаться с пациентом клиники, который не смог справиться с зависимостью вовремя, и прыгнуть с 37-метровой вышки. Но двум участницам пришлось покинуть проект. Подробнее читайте в материале irk.aif.ru.
«У меня все сидели»
Первой из проекта выбыла 25-летняя Лейла Ключевская из Иркутска. Девушка родилась в семье зависимых и поэтому с ранних лет была предоставлена самой себе. Когда родителей отправили в колонию, девочку поместили в детский дом. Там Лейла начала воровать. Вскоре девушка родила ребёнка, который умер. Пережив этот удар, Лейла встретила вторую свою любовь. У них появился малыш. Но супруг оказался наркозависимым. Лейла решила изменить свою жизнь и подала заявку на участие в шоу «Пацанки».
«Хочу научиться жить честно и понять, что вообще мне в жизни нужно», — призналась девушка.
В проекте участница стойко проходила все испытания. У неё было время раскрыться и проявить себя. На вопрос преподавателей «Чему она научилась и какие уроки вынесла?» Лейла не смогла ответить. В итоге с неё сняли брошь и отправили домой. Учителя сказали, что дальше ей нужно работать самостоятельно.
«Самый страшный момент в моей жизни»
Второй шоу покинула 20-летняя Александра Крючкова из посёлка Лесогорск Чунского района. Девушка родилась без руки, из-за чего с детства страдала от насмешек и издевательств со стороны сверстников. На проекте Александра практически сама выполняла задания — из моря доставала 20-килограммовые каменные плиты, на скорости спускалась с двенадцатиметровой высоты, прыгала с вышки. На проекте девушка призналась, что считает себя неполноценной и хотела бы принять и полюбить себя.
«Самый страшный момент в жизни произошёл, когда попали в аварию. Мы с друзьями выпили. Я села за руль. Мы перевернулись. Очевидцы думали, что все погибли. Я решила после того момента, что начну ценить жизнь, но я ошибалась. Наверное, я сама себя убиваю, потому не дорожу жизнью», — рассказала Александра Крючкова.
После встречи со смертью в комнате страха участница начала открываться и делиться своими переживаниями. На второе испытание девушек привезли в роскошный ресторан, где благодаря безлимитной карте они могли заказать себе всё, что хотели. Но вскоре культурный вечер перерос в драку. Одна из девушек начала бросать бутылки в Александру. Девушку с порезами увезли в больницу.
На неделе, посвященной развитию женственности, пацанкам устроили фотосессию в нижнем белье. Александре выдали красный кружевной комплект белья. Сначала фотографироваться она согласилась в белой рубашке, но потом согласилась сделать снимок в одном белье. На этом испытании девушка стала раскрываться и даже продемонстрировала свой протез.
«Когда фотограф начал просить оголить левую руку, у меня ком к горлу подкатил. Я подумала, что второго шанса не будет увидеть себя такой. Вдруг я гляну на себя на этой фотографии и приму себя. Я собралась внутри и горжусь собой. Мне понравилось испытание, комплект красивый, но мне было некомфортно», — поделилась участница.
На занятии с психологом Александра рассказала, что отвергать свою женственность начала со школы.
«Постоянно слышала от парней, какая я некрасивая. Они кричали, что со страшными не встречаются. Бросали камни. Очень хорошо помню, как я в луже валялась там. После этого я закрылась в себе, начала носить мужские вещи, на спорте гонять. С того момента я не могу принять себя девочкой», — поделилась девушка.
Александра никогда не жаловалась родителям на издёвки со стороны парней. Также не делилась личным с отцом. Девушка отметила, что он бросал колкие выражения в её сторону, причиняя душевную боль.
На испытании на доверие к Александре приехал отец. Для неё это стало неожиданностью. Она заплакала и обняла его. Отец девушки заметил, что не ожидал её увидеть такой, какой она стала.
«Она обняла меня, поцеловала. Ранее такого никогда не было», — рассказал отец девушки.
«Я смеюсь и плачу одновременно. Непонятные чувства. Я была искренне рада его видеть. У меня первый раз такое было к нему», — поделилась участница.
На занятии с психологом Александра наконец рассказала отцу про свои обиды на него.
«Мы редко с тобой общаемся. Мне обидно, что ты не принимаешь меня в моём стиле. Помнишь, я снуд купила, который пол-лица закрывает? У меня по сей день в голове крутиться фраза, которую ты сказал: “Что она за намордник на себя надела?” Меня это очень обижает», — сказала она.
Отец девушки признался, что никогда не задумывался над этим и что это может оставить отпечаток в её сердце. Также он поделился, что между ними нет откровенной беседы и пообещал, что теперь будут разговаривать каждый день.
«Теперь с уверенностью могу сказать, что я его уважаю как отца», — отметила Александра.
На выгоне преподаватели школы отметили, что Александра перестала чувствовать себя птицей без одного крыла и обрела силы, чтобы высоко взлететь и изменить свою жизнь. Она поблагодарила и сказала, что на проекте её миссия выполнена. Перед уходом девушка сделала то, на что раньше не решалась — с протеза сняла перчатку. У Александры забрали брошь с чёрной лентой и пожелали хорошей дороги.
«Мы с ним разные»
Среди девушек из Иркутской области на проекте осталась 18-летняя София Кульгавая из Ангарска. Девушка рано лишилась отца, которого любила. В детстве она страдала от побоев от отчима. Мать воспитывала дочь в атмосфере тотального контроля. Софья училась в кадетском классе, и это стало её смыслом жизни. Из-за строгого воспитания и особенностей учебы девушка стала жёсткой и суровой. На проект девушка пришла, чтобы отпустить прошлое и обрести новую себя.
«Я — один сплошной стержень. Со мной даже пацаны общаются как с братаном. Они не видят во мне девочку», — признаётся героиня.
На проекте она смело выполняет все задания. С одной из участниц у неё возник конфликт и девушки подрались. Но на другом испытании во время литературной вечеринки София продемонстрировала свои знания и угадала всех писателей русской классики, чем приятно удивила преподавателей.
Во время беседы с психологом девушка призналась, что она постоянно держит эмоции в себе из-за того, что ей пришлось пережить.
«Отчим напивался до такой степени, что не мог идти и валялся около подъезда. Возвращаясь домой, видела это и мне надо было тащить его домой. Чтобы его на второй этаж затащить, часа два оставляла своего времени. Мать бесконечно душил, бил стены, ор этот постоянный, ад просто. А когда отчим ушел из дома, мужские обязанности легли на меня», — поделилась участница.
На испытании доверии к Софии приехал 13-летний брат.
«Я рада, что он приехал. Мы с ним разные и воспитание у нас разное. Я что-то не сделала в его возрасте и за это сильно получала. Он делает то же самое, ему слово не говорят. И я, так скажем, бралась за его воспитание. Я очень груба с ним», — рассказала девушка.
На выгоне София поделилась, что ей приятно было провести день с братом. Преподаватели заметили, что она сдерживала слёзы и на вопрос, какие чувства она испытывает, ответила: «Это слёзы стыда и злости на себя за моё отношение к брату. Я хочу, чтобы он знал, что я всегда рядом».
Девушка продолжает работать над собой и меняться. Она стала принимать свою женственность, распустила волосы.