Почему «пацанки» из Иркутской области покинули шоу

«Мы редко с тобой общаемся. Мне обидно, что ты не принимаешь меня в моём стиле. Помнишь, я снуд купила, который пол-лица закрывает? У меня по сей день в голове крутиться фраза, которую ты сказал: “Что она за намордник на себя надела?” Меня это очень обижает», — сказала она.