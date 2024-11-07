В Австралии готовятся закрыть доступ в соцсети детям до 16 лет

Правительство страны разработало соответствующий законопроект. В документе говорится, что ограничение будет распространяться на всех детей, возраст которых не достиг 16 лет, невзирая на разрешение родителей, сообщают «Ведомости».
Закон о запрете для юных пользователей Сети правительство страны планирует принять в ответ на требования граждан.
«Социальные сети наносят вред нашим детям, и я призываю положить этому конец», — заявил The Australian премьер-министр Энтони Альбанезе.
При этом он утверждает, что получал обращения «от тысяч родителей, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек», обеспокоенных безопасностью детей в интернете.
Энтони Альбанезе признал, что введение запрета вызовет ряд проблем, но он считает важным установить стандарт использования соцсетей, как и в других областях.
Премьер-министр отметил, что в стране уже действует закон, по которому люди младше 18 лет не могут покупать алкоголь. Этот запрет может нарушаться, но он определяет параметры общества и позволяет достичь результатов.
Энтони Альбанезе добавил, что законопроект о введении возрастного ценза 8 ноября рассмотрят члены Национального кабинета министров. Если закон примут, то следить за его соблюдением будут платформы социальных сетей. Им придется принять меры, которые предотвратят доступ детей на запрещенные для них площадки.
Штрафы для родителей, дети которые могут нарушать закон о возрастном цензе, в правительстве Австралии вводить не планируют.