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Овечкин и белорус Протас принесли победу «Вашингтону» в НХЛ

Белорус Протас помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл».

Источник: Комсомольская правда

Белорусский нападающий Алексей Протас и россиянин Александр Овечкин принесли победу «Вашингтону» в НХЛ.

В сообщении сказано, что состоялся матч ХК «Вашингтон» с «Нэшвилл». На 36-й минуте игры белорус отличился с передачи команды капитана россиянина Александра Овечкина и счет оказался 2:1. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». На льду белорус провел 11,5 минут. Ему удалось закончить с показателем полезности «+2».

Тем временем белоруска Соболенко проиграла Рыбакиной из Казахстана на итоговом турнире WTA.

Ранее мы писали, что белоруска Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс».