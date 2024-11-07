Овечкин и белорус Протас принесли победу «Вашингтону» в НХЛ

Белорусский нападающий Алексей Протас и россиянин Александр Овечкин принесли победу «Вашингтону» в НХЛ.
В сообщении сказано, что состоялся матч ХК «Вашингтон» с «Нэшвилл». На 36-й минуте игры белорус отличился с передачи команды капитана россиянина Александра Овечкина и счет оказался 2:1. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». На льду белорус провел 11,5 минут. Ему удалось закончить с показателем полезности «+2».
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