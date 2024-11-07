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Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 7 ноября 2024

7 ноября 2024 года ожидается перекрытие дорог в городе Санкт-Петербурге, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция города.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожные работы в Санкт-Петербурге.
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Красносельском районе 7 ноября 2024 года будет ограничено движение транспортных средств по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село от площади Воинской Славы до административной границы с Ленинградской областью. Проехать нельзя будет и в районах перекрестков с другими улицами.

В Невском районе 7 ноября сохранятся ограничения, введенные до 5 марта 2025 года на проезд по улице Крупской от улицы Седова до улицы Бабушкина. Кроме того, в Московском районе 7 ноября нельзя будет проехать по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. Ограничения здесь снимут лишь 16 ноября.

До 12 ноября 2024 года, в том числе и сегодня, ограничен проезд по Ново-Рыбинской улице в районе перекрестка с улицей Черниговской. 7 ноября водители транспортных средств не смогут двигаться по Витебскому проспекту на участке от Заставской до Воздухоплавательной улиц. Движение ограничено и по самой Воздухоплавательной улице в районе от Витебского проспекта до улицы Емельянова.

Объездные маршруты

В Невском районе, сообщает ГАТИ, водители смогут объехать участки с ограниченным движением по улице Седова, проспекту Елизарова и улицам Бабушкина и Цимбалина. В районе Черниговской улицы объезд осуществляется по Рыбинской улице, набережной Обводного канала, Заозерной улице, Московскому и Лиговскому проспектам, улицам Ново-Рыбинской и Киевской. Закрытые участки Витебского проспекта можно объехать по Заставской улице, Люботинскому проспекту, улице Кондратенко и Воздухоплавательной улице.