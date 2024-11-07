Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 7 ноября 2024

До 12 ноября 2024 года, в том числе и сегодня, ограничен проезд по Ново-Рыбинской улице в районе перекрестка с улицей Черниговской. 7 ноября водители транспортных средств не смогут двигаться по Витебскому проспекту на участке от Заставской до Воздухоплавательной улиц. Движение ограничено и по самой Воздухоплавательной улице в районе от Витебского проспекта до улицы Емельянова.