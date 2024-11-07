На Кубани планируют привить от гриппа 3,5 млн человек

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, уже привито против гриппа более 2,9 млн человек, в том числе более 769 тыс. детей. За прошедшую неделю лучшие темпы иммунизации отмечаются в Абинском, Кореновском, Гулькевичском, Динском и Брюховецком районах. Напротив, немного отстающими в ведомстве называют Крымский, Кавказский, Лабинский и Павловский районы.