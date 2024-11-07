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На Кубани планируют привить от гриппа 3,5 млн человек

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. Всего в этом году планируют привить около 3,5 млн человек, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе минздрава региона.

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, уже привито против гриппа более 2,9 млн человек, в том числе более 769 тыс. детей. За прошедшую неделю лучшие темпы иммунизации отмечаются в Абинском, Кореновском, Гулькевичском, Динском и Брюховецком районах. Напротив, немного отстающими в ведомстве называют Крымский, Кавказский, Лабинский и Павловский районы.

За неделю на Кубани зарегистрировали 2378 случаев заболевания ОРВИ и два случая заболевания гриппом. В Роспотребнадзоре уточняют, что заболеваемость ниже эпидемических порогов в 6,5 раз. Случаи заболевания гриппом регистрируются среди непривитого населения.

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