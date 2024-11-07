«Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги». Что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла 6 ноября в заключительном матче группового этапа итогового турнира WTA в Эр-Рияде пятой ракетке из Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 4:6, 6:3, 1:6.
Может ли Соболенко позволить себе проиграть после того, как обеспечила первое место в группе и выход в полуфинал? Может. Может ли она позволить себе проиграть, после того, как обеспечила себе первое место в рейтинге по итогам года? Может. Может ли Арина позволить себе сбавить обороты, после того, как выиграла семь матчей подряд и 22 из 23? Может.
Соболенко остается фавориткой турнира. Фото: кадр видео.
И этот ряд можно продолжать. Ранее мы писали, что Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс». Вообще, чем больше Соболенко выигрывала, тем больше на нее возрастало давление. А дальше оставались два матча, где проигрывать нельзя: полуфинал и финал. Так что можно понять, почему последний сет Арина проиграла почти без борьбы — 1:6.
Она ничего не теряла кроме $350 тысяч призовых за победу. А соперница была высочайшего уровня. Счет их личных встреч стал 6:4 в пользу Соболенко.
После матча Арина сказала:
— Честно говоря, мне еще предстоит научиться, как сохранять мотивацию и голод, чтобы выкладываться на 100% в таких матчах, когда знаешь, что ты уже в полуфинале, и единственная мотивация для тебя — это очки и деньги. Это было сложно, — цитирует белоруску WTA.
Кстати, в 2024 году Соболенко уже заработала $8,7 млн, а с учетом побед в Эр-Рияде, заработок за сезон может перевалить за $10 млн.
Арина проиграла, но вышла в полуфинал. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Арина добавила, что на фоне проблем с мотивацией, против нее вышла сильная соперница:
— И вот вы видите на другой стороне игрока высокого уровня, которому, по сути, нечего терять. Она просто вкладывается в каждый удар и идет к цели.
В общем, это был не вечер первой ракетки.
— Я бы сказала, что в эмоциональном плане в первом сете я была немного не в себе. Да, не в себе. И это то, что мне нужно исправить перед полуфиналом.
Соболенко надо перезагрузиться и настраиваться на полуфинал итогового турнира WTA, который пройдет 8 ноября. Полуфинал, который может быть самым интригующим матчем турнира.
— Сегодня я подавала очень хорошо, особенно в третьем сете, — сказала Рыбакина — Я очень рада, это прогресс и движение стало немного лучше.
Соболенко и Рыбакина перед началом матча. Фото: кадр видео.
Напомним, что Рыбакина не играла с сентябрьского US Open, а в Эр-Рияде потерпела два поражения от Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь, досрочно лишившись шансов на выход в полуфинал.
— В общем я знаю, что я не в лучшей форме. Хорошо, если бы у меня было больше недель и несколько других матчей. Но в целом я довольна тем, как я сыграла на этом турнире, — сказала Елена.
Из Фиолетовой группы в полуфинал с первого места вышла Арина Соболенко, а со второго — китаянка Чжэн Циньвэнь.
7 ноября в Эр-Рияде определяться их соперники из Оранжевой группы.
Ига Свентек сыграет с Дарьей Касаткиной, которая заменила травмированную Джессику Пегулу. А лидер группы Коко Гауфф встретится с Барборой Крейчиковой.
Победа над Касаткиной в сочетании с победой Гауфф над Барборой Крейчиковой выведет Свентек в полуфинал со второго места, где она встретится с Ариной Соболенко.
В 2023 году Свентек обыграла на этом турнире Соболенко как раз в полуфинале, затем взяла титул и забрала у белоруски звание первой ракетки. Сейчас Свентек на первое место в рейтинге уже ни при каких обстоятельствах не поднимется.
Но, можно не сомневаться, она хочет обыграть Соболенко и взять титул. Ожидается очень принципиальный матч первой и второй ракеток.
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