«Предстоит научиться, как сохранять голод, когда единственная мотивация — очки и деньги». Что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана

И этот ряд можно продолжать. Ранее мы писали, что Арина Соболенко впервые в карьере закончит год первой ракеткой мира, но у нее есть другой план: «Я всегда хотела доминировать, как Серена Уильямс». Вообще, чем больше Соболенко выигрывала, тем больше на нее возрастало давление. А дальше оставались два матча, где проигрывать нельзя: полуфинал и финал. Так что можно понять, почему последний сет Арина проиграла почти без борьбы — 1:6.