Под Воронежем водитель 7 часов прятался от приставов в своей машине

Житель Борисоглебска семь часов прятался в своей машине от приставов, сообщили в пресс-службе воронежского ведомства.
В результате водитель оплатил 319 административных штрафов, задолженности за услуги ЖКХ, налоговые и другие платежи после того, как его автомобиль был арестован судебными приставами.
Неожиданная встреча с представителями закона произвела на борисоглебца сильное впечатление: он заперся в машине и отказывался выходить в течение семи часов.
После переговоров с нарушителем приставы все же арестовали его Lada 21214 2019 года выпуска и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.
Уже в течение нескольких дней мужчина выплатил долги и исполнительский сбор, всего около 330 тысяч рублей.