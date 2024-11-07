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Под Воронежем водитель 7 часов прятался от приставов в своей машине

Приставы арестовали его автомобиль за долги.

Житель Борисоглебска семь часов прятался в своей машине от приставов, сообщили в пресс-службе воронежского ведомства.

В результате водитель оплатил 319 административных штрафов, задолженности за услуги ЖКХ, налоговые и другие платежи после того, как его автомобиль был арестован судебными приставами.

Неожиданная встреча с представителями закона произвела на борисоглебца сильное впечатление: он заперся в машине и отказывался выходить в течение семи часов.

После переговоров с нарушителем приставы все же арестовали его Lada 21214 2019 года выпуска и передали на ответственное хранение в специализированную организацию.

Уже в течение нескольких дней мужчина выплатил долги и исполнительский сбор, всего около 330 тысяч рублей.

штрафы