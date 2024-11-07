Необычный фасад, экраны и генераторы тумана: каким может стать новый стадион в центре Воронежа

Как рассказал сегодня, 7 ноября, в своем telegram-канале глава региона Александр Гусев, проект реконструкции предварительно поддержали сразу в нескольких ключевых федеральных министерствах.
«Провел совещание, на котором обсудили с проектировщиками и членами правительства текущие вопросы по этому объекту. Сейчас дорабатывается техническая часть реконструкции ЦСП. Она уже проверяется совместно с клубом “Факел”. Затем проект направим на главгосэкспертизу», — уточнил глава.
Подрядчик предлагает сделать фасад нового стадиона из специального мембранного материала. Таким образом на поверхность можно было бы транслировать изображения. Кроме того, на каждой из трибун могут появиться гигантские — каждый размером 10*6 метров — видеоэкраны. А для того, чтобы на стадионе можно было устраивать настоящие шоу, проектировщики внесли предложение установить на объекте генераторы тумана и направленные вентиляторы.