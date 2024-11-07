Необычный фасад, экраны и генераторы тумана: каким может стать новый стадион в центре Воронежа

Подрядчик предлагает сделать фасад нового стадиона из специального мембранного материала. Таким образом на поверхность можно было бы транслировать изображения. Кроме того, на каждой из трибун могут появиться гигантские — каждый размером 10*6 метров — видеоэкраны. А для того, чтобы на стадионе можно было устраивать настоящие шоу, проектировщики внесли предложение установить на объекте генераторы тумана и направленные вентиляторы.