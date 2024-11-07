Хабаровский горнолыжный комплекс готовится к открытию

Помимо нового спуска для «ватрушек», команда горнолыжной базы провела ряд работ по обслуживанию и ремонту существующей инфраструктуры. Было проведено тщательное обследование состояния элементов канатной дороги, в частности, тросов и кресел. Кресла прошли тотальную мойку и чистку, что гарантирует их безопасность и комфорт для всех любителей горных лыж и сноуборда.