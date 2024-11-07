Хабаровский горнолыжный комплекс готовится к открытию

Горнолыжный комплекс «Хехцир» в Хабаровске готовится открыть новый сезон, предлагая щедрую порцию развлечений и, конечно же, новый аттракцион — спуск для катания на «ватрушках», оснащенный безопорной буксировочной канатной дорогой с автоматической системой зацепа тюбов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Длинный спуск длиной около 250 метров обеспечивает достаточное время для разворота, маневра и наслаждения скоростью, а буксировочная дорога с пропускной способностью 500 человек в час позволит каждому в полной мере насладиться катанием. Подготовка к открытию сезона проходила в активном режиме.
Специалисты комплекса тщательно выровняли склон, подвели к нижней станции внешние сети, установили кабины оператора и дежурного, пульт управления и вводной автомат. Для безопасности и комфортного катания возле подъемника были установлены специализированные светодиодные лампы с повышенной светоотдачей. Новое освещение позволит продлить время работы подъемника вечером, что открывает широкие возможности для любителей катания в вечернее время.
Помимо нового спуска для «ватрушек», команда горнолыжной базы провела ряд работ по обслуживанию и ремонту существующей инфраструктуры. Было проведено тщательное обследование состояния элементов канатной дороги, в частности, тросов и кресел. Кресла прошли тотальную мойку и чистку, что гарантирует их безопасность и комфорт для всех любителей горных лыж и сноуборда.
— Дата открытия нового сезона зависит от погодных условий. При устойчивых минусовых температурах мы сможем запустить систему искусственного оснежения и пригласить всех любителей активного отдыха. Комплекс полностью готов. Все запланированные работы завершены. «Хехцир» готов принять всех желающих и подарить массу ярких эмоций от зимнего отдыха, — рассказал директор Центра отдыха и туризма Сергей Гришин.