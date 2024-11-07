Подготовку к матчу звёзд хоккея на Байкале начали в Иркутской области

В Иркутской области стартовала подготовка к традиционному матчу по хоккею с шайбой на льду озера Байкал с участием звёзд мирового спорта. Традиционно в дружеской встрече принимает участие звезда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов. В прошлые годы наш регион также посещали Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев и другие.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, помимо хоккейного матча звёзды отечественного спорта проведут мастер-классы и встречи с юными хоккеистами, детьми и молодёжью. Также они посетят учреждения культуры, спорта и культуры. Также они примут участие в традиционном ледовом переходе «Встреча с Байкалом».
В регионе уже организовали оргкомитет, который займётся подготовкой ко встрече именитых гостей. Уже приступили к разработке программы мероприятий, которые пройдут в ходе визита легенд отечественного хоккея.