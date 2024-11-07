Подготовку к матчу звёзд хоккея на Байкале начали в Иркутской области

В Иркутской области стартовала подготовка к традиционному матчу по хоккею с шайбой на льду озера Байкал с участием звёзд мирового спорта. Традиционно в дружеской встрече принимает участие звезда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов. В прошлые годы наш регион также посещали Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Якушев и другие.