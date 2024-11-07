Анастасии Чернецкой продлили домашний арест в Екатеринбурге

Ранее ЕАН писал, что Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По неподтвержденным данным, дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована. Этому предшествовали обыски в екатеринбургском Clever Park. В конце мая был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Инсайдеры увязывают эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой. Позднее суд арестовал имущество ее компании «Сиба».