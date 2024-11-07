Анастасии Чернецкой продлили домашний арест в Екатеринбурге

В октябре этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Чернецкой срок домашнего ареста по 28 декабря 2024 года. Защита обжаловала постановление в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе адвокат просил избрать для подзащитной меру пресечения в виде запрета определенных действий. Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил жалобу защиты без удовлетворения.
Ранее ЕАН писал, что Чернецкая обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По неподтвержденным данным, дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны в размере 50 млн рублей. 21 марта Чернецкая была арестована. Этому предшествовали обыски в екатеринбургском Clever Park. В конце мая был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков. Инсайдеры увязывают эти следственные действия с делом Анастасии Чернецкой. Позднее суд арестовал имущество ее компании «Сиба».