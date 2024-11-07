Мощнейшая вспышка случилась на Солнце 6 ноября — что ждать белорусам

Мощнейшая вспышка на Солнце случилась 6 ноября, в среду, — что ждать белорусам. Подробности озвучили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В сообщении говорится, что 6 ноября 2024 года примерно в 16.40 на Солнце случилась вспышка высочайшего класса X2.4. Ее продолжительность составила 32 минуты. Сказано, что это уже вторая вспышка мощнейшего класса, которая произошла в ноябре.
Как уточнил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, вспышка случилась почти точно по центру Солнца в области, которая наиболее эффективно воздействует на Землю.
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