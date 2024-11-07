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Краснодарский край накроет ряд магнитных бурь

Краснодарский край, как и многие другие регионы России, вскоре столкнется с последствиями солнечной активности.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: ESA

По информации, предоставленной пресс-службой лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 7 ноября на Солнце произошла первая за неделю вспышка, которая привела к увеличению магнитной активности. Максимальное излучение было зафиксировано в 16:40, и его влияние уже ощущают метеозависимые люди.

Магнитные бури — это явления, вызванные изменениями в солнечном ветре, которые могут оказывать влияние на магнитное поле Земли. Эти изменения могут вызывать различные физические и психологические реакции у людей, особенно у тех, кто имеет предрасположенность к метеозависимости. В Краснодарском крае ожидаются первые слабые магнитные бури, и это может стать причиной ухудшения самочувствия у некоторых граждан.