Краснодарский край накроет ряд магнитных бурь

По информации, предоставленной пресс-службой лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, 7 ноября на Солнце произошла первая за неделю вспышка, которая привела к увеличению магнитной активности. Максимальное излучение было зафиксировано в 16:40, и его влияние уже ощущают метеозависимые люди.
Магнитные бури — это явления, вызванные изменениями в солнечном ветре, которые могут оказывать влияние на магнитное поле Земли. Эти изменения могут вызывать различные физические и психологические реакции у людей, особенно у тех, кто имеет предрасположенность к метеозависимости. В Краснодарском крае ожидаются первые слабые магнитные бури, и это может стать причиной ухудшения самочувствия у некоторых граждан.