Краснодарский край накроет ряд магнитных бурь

Магнитные бури — это явления, вызванные изменениями в солнечном ветре, которые могут оказывать влияние на магнитное поле Земли. Эти изменения могут вызывать различные физические и психологические реакции у людей, особенно у тех, кто имеет предрасположенность к метеозависимости. В Краснодарском крае ожидаются первые слабые магнитные бури, и это может стать причиной ухудшения самочувствия у некоторых граждан.