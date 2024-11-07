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Омские власти напомнили управляющим компаниям о необходимости убирать снег

Департамент контроля разослал 350 рекомендиций.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест напомнил управляющим компаниям и руководителям предприятия о важности уборки снега со своих территорий. Департамент контроля направил хозяйствующим субъектам порядка 350 рекомендаций.

Правила благоустройства подразумевают, что все коммерческие организации (владельцы помещений и территорий) должны принимать активное участие, в том числе и финансовое, в чистке снега с прилегающих территорий.

Исключением является лишь если коммерческое помещение находится на первом этаже многоквартирного дома — тогда это ответственность управляющей компании.

Специалисты департамента контроля будут ежедневно контролировать исполнение этих правил.

Ранее мы писали, что в Омске для очистки улиц от снега вывели дополнительную технику. Также Омский Аэропорт сегодня сообщил о задержании рейсов из-за снегопада.