Омские власти напомнили управляющим компаниям о необходимости убирать снег

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест напомнил управляющим компаниям и руководителям предприятия о важности уборки снега со своих территорий. Департамент контроля направил хозяйствующим субъектам порядка 350 рекомендаций.
Правила благоустройства подразумевают, что все коммерческие организации (владельцы помещений и территорий) должны принимать активное участие, в том числе и финансовое, в чистке снега с прилегающих территорий.
Исключением является лишь если коммерческое помещение находится на первом этаже многоквартирного дома — тогда это ответственность управляющей компании.
Специалисты департамента контроля будут ежедневно контролировать исполнение этих правил.
Ранее мы писали, что в Омске для очистки улиц от снега вывели дополнительную технику. Также Омский Аэропорт сегодня сообщил о задержании рейсов из-за снегопада.