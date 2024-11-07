На Южный Урал «заглянут» 20-градусные ночные морозы, теплый воздух доберется 9 ноября

По информации синоптиков, ночью 8 ноября в горах Челябинской области будет идти небольшой снег, на крайнем западе — умеренный, на дорогах гололедица, в горах сильная. Столбики термометров покажут минус 8−13, при прояснении — до 18 мороза.
Днем в пятницу облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах — умеренный, на дорогах гололедица, в горах — сильная. Температура воздуха минус 1−6. Ветер юго-западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду.
Непосредственно в Челябинске 8 ноября ночью минус 9−11, без существенных осадков, днем — 2−4 ниже нуля, слабый снег.
«Теплый воздух 9 ноября доберется до Урала окольным путем: поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега», — говорят в Уральском УГМС. Температура воздуха ночью будет минус 3−8, днем — от нуля до плюс 5 градусов.
Затем, 10 ноября арктический циклон опустится от Новой Земли на север УрФО, затягивая холодный воздух на Урал. В течение дня быстро похолодает. При прохождении холодного фронта вероятны порывы северо-западного ветра до 17 м/с.