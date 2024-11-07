На Южный Урал «заглянут» 20-градусные ночные морозы, теплый воздух доберется 9 ноября

«Теплый воздух 9 ноября доберется до Урала окольным путем: поднявшись с Испанского побережья на Скандинавию, с северо-западными ветрами скользнет на европейскую часть России, касаясь Урала. Атмосферному фронту будут сопутствовать порывистый ветер до 17 м/с и осадки в виде мокрого снега», — говорят в Уральском УГМС. Температура воздуха ночью будет минус 3−8, днем — от нуля до плюс 5 градусов.