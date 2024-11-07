Ермак: сдающие квартиры калининградцы платить турналог не будут

Напомним, ранее о введении с 1 января 2025 года туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда, Советска и Балтийска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.