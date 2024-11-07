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Ермак: сдающие квартиры калининградцы платить турналог не будут

С января 2025 года турналог введен в Калининграде и в четырёх муниципалитетах региона.

При сдаче в аренду квартиры или апартаментов туристический налог уплачивать не нужно. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил и.о. министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Туристический налог будут платить владельцы гостиниц и иных классифицированных средств размещения. Те, кто сдают квартиры или апартаменты, не будут платить данный налог, т.к. их объекты в реестре классифицированных объектов отсутствуют».

заявил Ермак

Напомним, ранее о введении с 1 января 2025 года туристического налога сообщили власти Светлогорска, Зеленоградска, Калининграда, Советска и Балтийска. Ставка в этих городах также составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 и до 2029 года она будет увеличиваться на 1% ежегодно.

туризм и отдых