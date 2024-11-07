Граффити-муви: альтернативный способ найти новую и стильную музыку

Искушенные ценители и слушатели тратят огромное количество времени на поиски вдохновения и новой музыки, которая могла бы заполнить пространство их необъятных плейлистов. Важно, чтобы релиз был не только свежим, но и любопытным с технической или стилистической точки зрения. В этом материале мы поговорим о не самом популярном, однако не менее ценном источнике нетривиальной музыки: граффити-фильмах. О каких конкретно — читайте ниже. Ну или слушайте в одном из выпусков подкаста «МОЗГ».