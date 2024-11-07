Граффити-муви: альтернативный способ найти новую и стильную музыку

Искушенные ценители и слушатели тратят огромное количество времени на поиски вдохновения и новой музыки, которая могла бы заполнить пространство их необъятных плейлистов. Важно, чтобы релиз был не только свежим, но и любопытным с технической или стилистической точки зрения. В этом материале мы поговорим о не самом популярном, однако не менее ценном источнике нетривиальной музыки: граффити-фильмах. О каких конкретно — читайте ниже. Ну или слушайте в одном из выпусков подкаста «МОЗГ».
Wild Style, Style Wars и другая классика.
Уличная культура давно стала неиссякаемым источником вдохновения для мейнстримовой индустрии. Панк-движение, возникшее в середине 70-х, успешно вышло на международный уровень, превратившись в целую идеологию, которая сохраняет популярность и по сей день.
Дворовые тусовки породили множество музыкальных жанров, которые сейчас присутствуют в mainstream-чартах. Например, бразильский байле-фанк сформировался на улицах Рио, где местные жители самостоятельно организовывали музыкальные развлечения — со своей аппаратурой и диджеями. Подробнее об этом жанре мы писали в отдельном материале.
Дабовая культура, о которой у нас тоже есть статья, распространилась благодаря «ямайским саунд-системам» — огромным грузовикам, оснащенным целыми стенами из динамиков и сабвуферов. Что уж говорить про хип-хоп, который также имеет уличные корни.
Кадр из документального фильма Out in the open: Street art from Russia.
Канал The Open Project на YouTube.
Граффити, стрит-арт и другие формы урбанистического творчества неотделимы от речитативной культуры, хотя и недостаточно изучены. Одно из ярких достижений этого пласта — самодельные фильмы художников и творческих коллективов, наполненные уникальной музыкой, доступной только посвященным.
Одним из классических фильмов граффити-культуры считается Wild Style, вышедший в 1983 году. Это полтора часа настоящего удовольствия для фанатов хип-хопа: 80-е годы, зарождающийся стиль, молодые пионеры движения… В общем, живые истоки хип-хоп-культуры.
Даже самые искушенные слушатели могут оценить содержание этого 13-трекового альбома, где представлены The Cold Crush Brothers, Grand Mixer DXT, Grand Wizzard Theodore & the Fantastic Five и другие основоположники жанра.
По сути, этот релиз смог запечатлеть звучание золотой эры целого музыкального направления, что делает его не просто увлекательным фильмом на вечер, но и ценным документальным материалом. Для граффити-сцены это особенно важно, ведь уличные художественные работы зачастую недолговечны — их могут замалевать спустя день-два.
Само слово «бафф» является сленговым термином, обозначающим процесс закрашивания граффити. Именно из-за постоянных «баффов» любители уличного искусства вынуждены вести бесконечную творческую борьбу с городскими службами.
Зарубежные коллеги даже сняли полнометражный документальный фильм Style Wars (1983) о противостоянии нью-йоркской граффити-сцены и местных властей. В саундтрек этой ленты, как и в Wild Style, вошли культовые имена хип-хоп-культуры: Grandmaster Flash, The Sugarhill Gang, Fearless Four и другие.
Граффити-муви в России.
Интересные рассуждения на эту тему содержатся и в российском фильме «Девиантное поведение» (2011) от команды «ЗАЧЕМ». Эта картина стала культовой для отечественной граффити-среды, в ней раскрывается философия московских райтеров, а также представлено разнообразие местной музыкальной сцены: от диджитал-хардкора до каверов на Игги Попа.
Однако самым запоминающимся треком «Девиантного поведения» стала песня «Луна любит Землю по кругу» в исполнении неизвестного уличного музыканта, которую главный герой случайно услышал в переходе. Эта композиция впоследствии стала очень популярной, породив множество ремиксов и любительских версий.
Помимо «Девиантного поведения», у команды «ЗАЧЕМ» есть еще два фильма — «Гоп-стоп» (2003) и «Дети проходных дворов» (2006), которые также богаты на разнообразие музыкальных саундтреков. Названия этих лент могут показаться недружелюбными, но подобранная в них музыка отличается высокой художественностью.
Например, в «Гоп-стопе» можно услышать трек As If норвежского экспериментатора Кима Хиортхёя, творчество которого практически неизвестно широкой публике, что делает его появление в российском граффити-фильме весьма примечательным. У него, к слову, в целом любопытная дискография.
Еще немного о граффити-фильмах.
Не обошлось и без юмористических элементов — в саундтрек «Гоп-стопа» вошла рэп-композиция МС Червяка «Песня про ЗА4ЕМ!», где автор на протяжении двух минут задается вопросом «зачем это все нужно». Также в фильме звучит легендарный хит Александра Розенбаума, в честь которого и получило название само кино.
Для тех, кто предпочитает более осмысленный подход, рекомендуется полнометражный фильм «В открытую» (2017) нижегородского художника Никиты, известного под псевдонимом Nomerz. Эту работу справедливо называют первым полноценным фильмом о граффити и стрит-арте, отличающимся журналистским подходом, качественной съемкой и сюжетной линией.
Завершить знакомство с данной темой можно фильмом о московском художнике Паше 183, работы которого в 2012 году публиковались даже в британской газете The Guardian. Творчество Паши, также известного под тегом P183, имеет особую ценность для российской граффити-сцены. Неслучайно его называли русским Бэнкси.
Если же вы жаждете окунуться в атмосферу суровой жизни российских уличных художников, то можете смело включать настоящие классические работы в этом жанре — две части фильма Russian Roulette, вышедшие в 2005 и 2010 годах.
В этих фильмах вы найдете обилие крутой и даже редкой музыки, от «Гражданской обороны», самодельного панка и ломаной андерграундной электроники до грязных хип-хоп-битов и индастриала. Для тех, кто ищет нечто более современное в подобном ключе, можно порекомендовать фильм «Постсоветский синдром», вышедший в 2023 году.
Завершив просмотр всех этих работ, вы уже сможете сформировать собственное понимание этого стиля и дальше самостоятельно оттачивать свои музыкальные вкусы в данном направлении.
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