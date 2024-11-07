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Хип-хоп-исполнитель Big Baby Tape и Aarne представили клип на трек MJ Flow

MJ Flow, признавшись, что они «забыли его выложить». Композиция вошла в совместный альбом музыкантов PEEKABOO, увидевший свет в июне.
Источник: Звук

Продюсер Aarne в своих социальных сетях опубликовал видео на фит с рэпером Big Baby Tape — MJ Flow, признавшись, что они «забыли его выложить». Композиция вошла в совместный альбом музыкантов PEEKABOO, увидевший свет в июне.

В динамичном бессюжетном ролике артисты читают в клубе и на фоне автомобиля. В клипе также ненадолго появляется латышский хип-хоп-исполнитель Платина, демонстрирующий «лунную походку». Режиссером клипа значится рэпер Toxi$.

Ранее стало известно, что Big Baby Tape в ноябре выступит на фестивале Rolling Loud в Таиланде.