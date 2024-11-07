На Кубани временно изменится расписание «Ласточек»

Электрички из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить только до станции Сочи. Это решение было принято для того, чтобы обеспечить максимальное количество мест для пассажиров, прибывающих на форум.
В период с 8 по 10 ноября на маршрутах будет работать 36,5 пар электропоездов ежедневно, что существенно увеличит частоту движения и позволит комфортно добраться до места назначения.
Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщает, что после прибытия на вокзал Сочи пассажиры смогут пересесть на электрички, следующие к Имеретинскому курорту, аэропорту Сочи и горнолыжному курорту «Роза Хутор». Однако важно учитывать, что перед пересадкой потребуется пройти досмотр. Этот процесс может занять до 30 минут, поэтому рекомендуется заранее планировать время на пересадку, чтобы избежать неприятных задержек.