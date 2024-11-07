На Кубани временно изменится расписание «Ласточек»

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщает, что после прибытия на вокзал Сочи пассажиры смогут пересесть на электрички, следующие к Имеретинскому курорту, аэропорту Сочи и горнолыжному курорту «Роза Хутор». Однако важно учитывать, что перед пересадкой потребуется пройти досмотр. Этот процесс может занять до 30 минут, поэтому рекомендуется заранее планировать время на пересадку, чтобы избежать неприятных задержек.