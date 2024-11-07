Недавно высаженные сосны выкопали на 2-й Продольной в Волгограде

Пока в администрации Дзержинского района думают запустить процедуру расторжения контракта с подрядчиком без оплаты работ. Если так и случится, то власти заново проведут аукцион и выберут нового подрядчика. Сосны вдоль улицы Рокоссовского на этой стороне появятся, но позже.