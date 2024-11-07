Недавно высаженные сосны выкопали на 2-й Продольной в Волгограде

Лишь месяц назад в Волгограде высадили сосны вдоль улицы Рокоссовского со стороны Дзержинского района. 7 ноября горожане были поражены тем, что хвойники выкапывают. Как пояснили сайту volgograd.kp.ru в мэрии, подрядчик удаляет растения, которые не соответствуют требованиям контракта.
— Профильные службы администрации выявили несоответствие высаженных растений тем условиям, которые указаны в контракте. В связи с этим оплата зеленых насаждений подрядной организации производиться не будет, — рассказали чиновники.
Пока в администрации Дзержинского района думают запустить процедуру расторжения контракта с подрядчиком без оплаты работ. Если так и случится, то власти заново проведут аукцион и выберут нового подрядчика. Сосны вдоль улицы Рокоссовского на этой стороне появятся, но позже.
Сосны на Второй продольной со стороны Центрального района высаживает другая подрядная организация. Согласно контракту, работы по благоустройству должны завершиться весной 2025 года.
Напомним, вдоль Второй продольной от пересечения с проспектом Жукова до моста через Волгу решили высадить более 3000 крымских сосен и можжевельника скального, а также кусты можжевельника казацкого. Для полива растений сделают водопровод.
Одновременно по программе «Формирование современной городской среды» благоустраивают и участок проспекта Жукова от Севастопольской и до Каспийской улицы. Здесь тоже решили высадить 130 крымских сосен, сделать дорожки и поливочный водопровод. Еще 170 хвойных деревьев украсят участок проспекта между улицами Либкнехта и Трехгорной.