Медики Ростова-на-Дону помогли женщине с 5-сантиметровой иглой в теле

В Ростове-на-Дону помогли женщине, которая долгое время жила и не подозревала о 5-сантиметровой игле в теле. Об этом рассказали в телеграм-канале областного Перинатального центра.
Как оказалось, пациентка обратилась в отделение гинекологии для проведения плановой операции, но когда начали необходимое обследование, потребовалось сделать МРТ, именно там и заметили неладное. Женщина легла в аппарат и «внутри у нее все запекло».
Тогда сделали рентген, и на снимке увидели «предмет, похожий на хирургическую иглу». Металл успешно извлекли. Выяснилось, что раньше, еще в 2015 году, женщина проходила операцию в другом медицинском учреждении.