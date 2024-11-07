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Медики Ростова-на-Дону помогли женщине с 5-сантиметровой иглой в теле

В Ростове из тела пациентки вытащили 5-сантиметровую иглу.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону помогли женщине, которая долгое время жила и не подозревала о 5-сантиметровой игле в теле. Об этом рассказали в телеграм-канале областного Перинатального центра.

Как оказалось, пациентка обратилась в отделение гинекологии для проведения плановой операции, но когда начали необходимое обследование, потребовалось сделать МРТ, именно там и заметили неладное. Женщина легла в аппарат и «внутри у нее все запекло».

Тогда сделали рентген, и на снимке увидели «предмет, похожий на хирургическую иглу». Металл успешно извлекли. Выяснилось, что раньше, еще в 2015 году, женщина проходила операцию в другом медицинском учреждении.