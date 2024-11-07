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После шторма «Мартина» пляж в восточной части Зеленоградска полностью размыт

В «Балтберегозащите» рассказали о последствиях непогоды.

Источник: РИА "Новости"

В восточной части Зеленоградска пляж полностью размыт, авандюна почти не пострадала. Об этом сообщает «Балтберегозащита», подводя итоги мониторинга после прошедшего шторма «Мартина».

Отмечается, что защищенный аварийный участок корня Куршской косы сегодня в стабильном состоянии. Прорыва авандюны и затопления территории не зафиксировали и в Лесном, где сооружена каменная берма.

«Перед бермой даже частично восстановился песчаный пляж шириной до 15 м», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на незащищенных участках берега авандюна была частично размыта штормовым прибоем.