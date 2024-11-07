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Белорусский инфекционист дал прогноз, станет ли вирус Марбурга пандемией

Белорусский инфекционист сказал, может ли стать вирус Марбурга мировой пандемией.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский инфекционист дал прогноз, станет ли вирус Марбурга пандемией. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин.

— Болезнь, вызванная вирусом Марбург, — это, по старой номенклатуре, особо опасная инфекция, — отметил специалист.

По его словам, есть не много опасных инфекций, представляющих опасность для здравоохранения в мировом масштабе. Вельгин пояснил, что опасность лихорадки Марбург заключается в том, что она передается не только через каких-то переносчиков, но также и от человека к человеку.

Врач добавил, что большинство заболевших в Африке являются медицинскими работниками. Он заявил, что риски действительно есть, подчеркнув:

— Но на данный момент эти риски практически нивелировались, потому что два инкубационных периода (42 дня) скоро пройдут. Новых случаев в Европе не будет зарегистрировано.

Ранее Минздрав сказал о ситуации с лихорадкой Марбург в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.

Кстати, мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.