Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопады ушли из Свердловской области

За прошедшие сутки в Свердловской области выпало до 8 сантиметров снега.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°

Последствия выпадения осадков на дорогах региона устраняли 242 единицы техники, сообщил свердловский Департамент информационной политики.

Снегопады отступили с территории региона. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. северную часть региона стихия не затронула.

Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидировали 178 комбинированных дорожные машины, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, и 20 единиц прочей техники.

Для устранения скользкости применили 6400 тонн пескосоляной смеси.

В прошедшие праздничные выходные Управление ГАИ по Свердловской области неоднократно предупреждало водителей об ухудшении погоды. На дорогах была осложнена видимость в связи с выпадением мокрого снега, а также местами образовалась слякоть.