Снегопады ушли из Свердловской области

Последствия выпадения осадков на дорогах региона устраняли 242 единицы техники, сообщил свердловский Департамент информационной политики.
Снегопады отступили с территории региона. Низкий коэффициент сцепления был зарегистрирован на 35 метеопостах. северную часть региона стихия не затронула.
Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидировали 178 комбинированных дорожные машины, 20 автомобилей с отвалом, 24 автогрейдера, и 20 единиц прочей техники.
Для устранения скользкости применили 6400 тонн пескосоляной смеси.
В прошедшие праздничные выходные Управление ГАИ по Свердловской области неоднократно предупреждало водителей об ухудшении погоды. На дорогах была осложнена видимость в связи с выпадением мокрого снега, а также местами образовалась слякоть.