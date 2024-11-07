Новую дорогу строят на Античном проспекте в Севастополе

В Севастополе на Античном проспекте идет строительство новой дороги. Его планируют завершить к концу 2025 года, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
На одном из трех участков заканчивают работу археологи. Потом они будут контролировать строительство.
На остальной территории подрядчик подготавливает грунт для устройства проезжей части, устраивает ливневую канализацию. Также переустроена часть теплотрассы. В ближайшее время планируют приступить к переустройству коммуникаций.