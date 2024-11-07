Фестиваль «ЧО» разместил спорный арт-проект в центре Екатеринбурга

На неоднозначность проекта обратил внимание депутат заксобрания по Свердловской области Алексей Свалов. Он отметил несколько моментов. Во-первых, под таким названием в октябре 2022 года был запущен проект, провозгласивший своей целью уклонение от частичной мобилизации.
Во-вторых, пиарщица паблика «ЧО» Диана Кучина, продвигавшая новый арт-проект в СМИ, как оказалось, работает в проекте Дмитрия Колезева*. Колезев*, напомним, является основателем It's My City, который недавно лишился лицензии СМИ по инициативе Роскомнадзора. К слову, рисунок «Идите лесом» появился как раз рядом со зданием, в котором находится офис РКН.
Добавим, что основным спонсором паблик-арта «ЧО» выступает застройщик «Атомстройкомплекс». Одним из известных проектов компании является недостроенный Opera Tower на пересечении улиц Малышева и Красноармейская. Перезапуск объекта переносился несколько раз.
*Дмитрий Колезев внесен Министерством юстиции РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.