Фестиваль «ЧО» разместил спорный арт-проект в центре Екатеринбурга

Во-вторых, пиарщица паблика «ЧО» Диана Кучина, продвигавшая новый арт-проект в СМИ, как оказалось, работает в проекте Дмитрия Колезева*. Колезев*, напомним, является основателем It's My City, который недавно лишился лицензии СМИ по инициативе Роскомнадзора. К слову, рисунок «Идите лесом» появился как раз рядом со зданием, в котором находится офис РКН.