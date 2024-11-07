В Казани машину виновника ДТП «растащили», пока он лежал в больнице

Казанский предприниматель потребовал от МВД республики более миллиона рублей. Его автомобиль, оказавшийся на штрафстоянке, фактически «разобрали на запчасти», часть которых грабители увезли в неизвестном направлении. Теперь бизнесмен обвиняет полицейских в халатности, пишет Mash.
Примечательно, что всё это время бизнесмен находился в больнице, куда попал после ДТП, которое сам же и устроил.
Известно, что авария произошла на трассе Казань — Ульяновск. Участниками аварии оказались «Тойота Фортунер», «ГАЗель» и трактор. За рулём иномарки и был предприниматель. В результате ДТП он и водитель микроавтобуса получили серьезные травмы. Разбитую машину конфисковали как вещественное доказательство, а бизнесмену назначили ограничение свободы на шесть месяцев.
Когда он пришел за автомобилем, обнаружилось, что исчезли пять колес, фара, аккумулятор и колпаки. Общая стоимость пропавших запчастей составила 715 тысяч рублей. Страховая компания оценила ремонт в полтора миллиона, но выплатила всего 300 тысяч, так как причина исчезновения деталей оставалась неизвестной.
После иска бизнесмена МВД могут обязать выплатить 1,2 миллиона рублей за «Фортунер».