В Казани машину виновника ДТП «растащили», пока он лежал в больнице

Известно, что авария произошла на трассе Казань — Ульяновск. Участниками аварии оказались «Тойота Фортунер», «ГАЗель» и трактор. За рулём иномарки и был предприниматель. В результате ДТП он и водитель микроавтобуса получили серьезные травмы. Разбитую машину конфисковали как вещественное доказательство, а бизнесмену назначили ограничение свободы на шесть месяцев.