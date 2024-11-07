67 фотоловушек появится в лесах Иркутской области

— Мы видим результат проводимого эксперимента. Поэтому по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева для наших лесничеств было закуплено еще 67 фотоловушек. Они, наряду с другими методами профилактики и пресечения лесонарушений, будут поставлены на охрану лесного фонда, расширят охват видео- и фотофиксации в лесах Иркутской области, — подчеркнул зампред правительства региона Владимир Читоркин.