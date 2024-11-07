67 фотоловушек появится в лесах Иркутской области

В лесах Иркутской области появится почти 70 фотоловушек для выявления нарушителей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, приспособления уже куплены и сейчас отправлены по лесничествам.
— Мы видим результат проводимого эксперимента. Поэтому по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева для наших лесничеств было закуплено еще 67 фотоловушек. Они, наряду с другими методами профилактики и пресечения лесонарушений, будут поставлены на охрану лесного фонда, расширят охват видео- и фотофиксации в лесах Иркутской области, — подчеркнул зампред правительства региона Владимир Читоркин.
Оборудование купили по областной госпрограмме «Охрана окружающей среды» более чем за 1,7 миллиона рублей. Первый опыт использования ловушек для поиска нарушителей появился в этом году. 61 устройство помогло найти виновных в ущербе лесному фонду на 683 тысячи рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Приангарья попросил правительство страны повысить уровень льготного энерготарифа.