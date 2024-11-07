Жить в этой жуткой квартире не мог никто: ее купили супруги, но остались без крыши над головой и с ипотекой

Ситуация, в которую попала супружеская пара из Иркутска больше похожа на сценарий жуткого фильма. Пара приобрела в ипотеку квартиру, сделала в ней ремонт, обустроила техникой и мебелью, а через несколько месяцев объявился прежний хозяин и заявил, что квартира вовсе не их. Более того, выяснилось, что именно на этих «квадратах» произошло страшное убийство. После долгих судебных разбирательств супруги остались без крыши над головой, но при этом от кредитных обязательств их никто не освобождал. Сейчас эта ситуация находится под контролем главы СК России Александра Бастрыкина.
Сделка прошла успешно.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, Ольга и Вячеслав Деменковы поженились в 2017 году. Молодые люди познакомились еще в студенческие годы. Официально узаконив отношения, супруги переехали в съемную квартиру, но обзавестись собственным семейным гнездышком.
— Вячеслав работает кавистом (специалист по алкоголю, занимающийся продажей в специализированных магазинах — прим. Редакции). Я менеджер, — рассказывала Ольга Деменкова. — Мы брались за любую подработку. Откладывали деньги на первоначальный взнос, обходились без чьей-либо помощи.
Когда необходимая сумма была на руках, Деменковы приступили к поиску подходящего жилья. Вскоре им попался хороший вариант: уютная «двушка» с хорошей планировкой на бульваре Рябикова, а в шаговой доступности детский сад, школа, аптека и магазины. Стоимость — 3,5 миллиона рублей.
Официально узаконив отношения, супруги переехали в съемную квартиру, но обзавестись собственным семейным гнездышком. Фото: из личного архива героев публикации.
Сделка состоялась успешно. Продавец предоставила все необходимые документы. В том числе справку о том, что других жильцов в квартире нет. Супруги отметили новоселье, сделали ремонт и обустраивали свой дом. Уже начали задумываться о том, чтобы завести ребенка. Но в один из дней на пороге квартиры появился оперуполномоченный МВД, который сообщил, что по документам здесь прописан вовсе другой мужчина…
«Крики разносились по всему подъезду».
— А через некоторое время мы и вовсе получили повестку в суд в качестве ответчиков по делу о незаконной продаже квартиры. Иск подал некий 60-летний Василий Вронин (имя и фамилия изменены — прим. Редакции).
Как выяснили супруги, мужчина требовал восстановить право собственности и вернуть ему его квартиру, которую у него, по его славам, похитили. Несколько лет он находился на лечении, но сейчас оно подошло к концу и ему нужно возвращаться домой. На судебные заседания Вронин при этом не приходил. Его интересы защищал представитель медучреждения.
Постепенно, шаг за шагом, Деменковы узнавали жуткую правду о прежних владельцах своей квартиры. Как оказалось, Василий Вронин проживал в ней вместе с престарелой матерью. Жилплощадь приватизирована, у мужчины и женщины были равные доли. Но в декабре 2012 года Вронин жестоко убил свою мать — сначала ударил по голове, а затем утопил в ванной с кипятком. Соседи рассказывали, что перед смертью она очень долго звала сына по имени. Ее крики разносились по всему подъезду…
— После убийства Вронин по какой-то причине остался жить в своей квартире, а не находился в СИЗО. На суде это засчитали как фактическое принятие наследства…
После квартира пустовала несколько лет. Впервые ее продали в 2020 году. Судя по документам, зарегистрированным в Росреестре, мать Вронина якобы присутствовала при сделке, которая была заверена нотариально. Хотя на тот момент женщина уже как 8 лет была мертва. Каким образом продали квартиру, и кто это сделал — неизвестно. После этого собственники у жилплощади менялись еще несколько раз. Деменковы стали четвертыми в этой цепочке.
— Женщина, у которой мы купили квартиру, узнала о ее страшном прошлом от соседей. Поэтому и решила избавиться. Но всю информацию при сделке от нас утаила.
Остались без жилья, но с ипотекой.
Пара обратилась за помощью к юристам и начались долгие судебные разбирательства. В итоге служители Фемиды признали право Василия Вронина на ½ жилплощади, а все проведенные сделки — недействительными. Деменковы съехали из злополучной квартиры, но при этом финансовые обязательства с них не сняли. За супругами числится задолженность перед банком в размере 3 миллионов рублей.
Не согласившись с решением суда, Деменковы подали апелляционную жалобу. В январе 2024 года она была удовлетворена, супругов признали добросовестными покупателями.
Суд поддержал сторону супругов и обязал продавца выплатить им стоимость квартиры, но пока рассчитывать на эти деньги не приходится. Фото: из личного архива героев публикации.
— Для нас это шанс побороться за свои права и попробовать получить компенсацию от государства. Также мы подали иск о возмещении убытков на бывшего продавца квартиры. Согласно закону, при изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли- продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
Суд поддержал сторону супругов и обязал продавца выплатить им стоимость квартиры (3,5 миллиона рублей), а также юридические издержки. Но, как признается Ольга, семья особо не рассчитывает на эти средства.
— Продавец будто была готова к такому исходу событий, поэтому тщательно подготовилась. Возвращать ей сейчас особо-то и нечего. Мы обратились к судебным приставам, они проверяют ее счета, но поступлений на них нет. За полгода не пришло ни одной копейки. Если исполнительное производство не будет отработано, то у нас еще есть возможность подать в суд на министерство финансов. Но это будет только в следующем году. Шансы, конечно, малы, но мы не можем не попробовать. Иначе нам только и остается что платить ипотеку за квартиру, которая уже не наша.
Ситуация по контролем СК России.
Пока Деменковы пытаются найти выход из этой непростой ситуации, на помощь молодой семье пришли неравнодушные люди. Иркутский режиссер и сценарист Владислав Перуновский предложил паре снять фильм об их истории, а деньги, вырученные с проката потратить на погашение ипотеки.
— Решение нестандартное. Но подумав над этим, мы согласились. Нужно бороться с несправедливостью разными способами.
Режиссер и его команда трудятся над проектом бесплатно. Съемки фильма под названием «#СЪЕХАВШИЕ» проходили летом этого года. Сейчас кинокартина находится в процессе монтажа. Планируется, что в прокат она выйдет осенью 2025 года.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом Деменковых. Фото: из личного архива героев публикации.
Также на днях стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом Деменковых. Он поручил провести процессуальную проверку.
— Руководителю СУ по Иркутской области А. В. Ситникову поручено организовать процессуальную проверку и представить доклад, — рассказали в Следственном Комитете России.