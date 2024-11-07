Жить в этой жуткой квартире не мог никто: ее купили супруги, но остались без крыши над головой и с ипотекой

— Продавец будто была готова к такому исходу событий, поэтому тщательно подготовилась. Возвращать ей сейчас особо-то и нечего. Мы обратились к судебным приставам, они проверяют ее счета, но поступлений на них нет. За полгода не пришло ни одной копейки. Если исполнительное производство не будет отработано, то у нас еще есть возможность подать в суд на министерство финансов. Но это будет только в следующем году. Шансы, конечно, малы, но мы не можем не попробовать. Иначе нам только и остается что платить ипотеку за квартиру, которая уже не наша.