В Красноярском крае планируют расширить помощь онкобольным

В случае положительного решения, он станет единственным подобным медучреждением за Уралом и значительно повысит качество медпомощи раковым больным.
Красноярский край достаточно уверенно идет по пути улучшения качества медицинской помощи онкобольным. Имеет достаточные кадровые, материальные и технологические предпосылки для того, чтобы сделать еще один шаг в этом направлении, а именно создать единственный за Уралом комплексный радиологический центр, — предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко сенатор.
Если центр будет создан, в нем будут проводить все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Помощь смогут оказывать как пациентам из Красноярского края, так и из других регионов и даже сопредельных стран. Таких как Китай, Казахстан, Монголия.