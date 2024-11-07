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В Красноярском крае планируют расширить помощь онкобольным

Сенатор от Красноярского края Александр Усс предложил построить в региональной столице комплексный радиологический центр.

В случае положительного решения, он станет единственным подобным медучреждением за Уралом и значительно повысит качество медпомощи раковым больным.

Красноярский край достаточно уверенно идет по пути улучшения качества медицинской помощи онкобольным. Имеет достаточные кадровые, материальные и технологические предпосылки для того, чтобы сделать еще один шаг в этом направлении, а именно создать единственный за Уралом комплексный радиологический центр, — предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко сенатор.

Если центр будет создан, в нем будут проводить все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Помощь смогут оказывать как пациентам из Красноярского края, так и из других регионов и даже сопредельных стран. Таких как Китай, Казахстан, Монголия.

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