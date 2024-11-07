В Беларуси к 2035 году появится 35 супербыстрых электрозарядных станций

В стране на 1 января 2024 года зарядная инфраструктура включает 690 ЭЗС, принадлежащих только производственному объединению «Белоруснефть». Также собственные зарядные сети имеют «Белтелеком», «Витязь» и другие организации.



Реализация программы развития государственной зарядной сети предусматривает три этапа. Первый длился до 2021 года. За это время построены и введены в эксплуатацию 472 ЭЗС в Минске, в приоритетных местах областных центров и на автодорогах категорий «М» и «М/Е».



Второй этап планируется реализовать до 2025 года. В постановлении говорится о том, что дальнейшее развитие государственной зарядной сети будет проводиться с учетом результатов эксплуатации и загрузки существующих ЭЗС. А также будет обеспечена приоритетная установка ЭЗС в городах областного подчинения и районных центрах.



Документом правительство утвердило перечень мест для установки ЭЗС в период с 2024 по 2028 год. Так, в Минске это, например, парковки по адресам: ул. Притыцкого, 91, ул. Сурганова, 57б, ул. Воронянского, 19. Всего 359 мест в столице и 479 в регионах.



В свою очередь строительство супербыстрого электрозарядного комплекса предусматривается до 2035 года. В Минске таких станций будет три — в районе остановочного пункта «Вокзал», в районе диспетчерской станции «Ангарская-4» и МКАД и в районе остановочного пункта «Каменная горка-5» и МКАД. Также они появятся в районе пересечения М1 и Н8378 и в районе пересечения М1 и Р127. Всего до 2035 года их планируется установить в количестве 35 штук.



Из документа следует, что объем продаж электромобилей в мире свидетельствует о постоянном их росте, что говорит о необходимости этого решения. Уже сейчас прогнозируется, что к 2030 году более 35% продаж новых автомобилей и 15% мирового автопарка будут электрическими.