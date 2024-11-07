Красноярские родители пожаловались на аварийное состояние школы в Водниках

Родители учеников красноярской средней школы № 78 на улице Делегатской, 18, пожаловались на грибок и другие нарушения. За помощью они обратились к Межрегиональному центру по делам детей.
Один из корпусов школы нуждается в ремонте. Так, потолок в спортзале регулярно покрывается плесенью. По словам родителей, они неоднократно обращались в главное управление образования администрации города, но ни к каким результатам это не привело.
Специалисты центра обратились с просьбой организовать проверку в краевую прокуратуру, министерство образования и региональный Роспотребнадзор. В пресс-службе Управления корреспонденту Newslab подтвердили информацию о поступлении заявления, сейчас оно находится в работе.
Однако в городском управлении образования сообщили, что ситуация находится под контролем. Пораженные плесенью участки регулярно обрабатывают, а капремонт ожидается в следующем году.
«В учебном заведении, в связи с техническими проблемами с кровлей, происходит намокание потолка и стен спортивного зала с образованием плесени на них. Работы по очищению плесени и обработки санитарными растворами производятся регулярно, например, в минувшие выходные в период каникул. Добавим, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт кровли учебного заведения, который планируется провести в 2025 году», — пояснили в пресс-службе управления.
Добавим, в отзывах на школу можно увидеть жалобы на протечки крыши, отсутствие перегородок и дверей в туалетах и раздевалках, отсутствие отопления и осыпающуюся штукатурку.