Красноярские родители пожаловались на аварийное состояние школы в Водниках

«В учебном заведении, в связи с техническими проблемами с кровлей, происходит намокание потолка и стен спортивного зала с образованием плесени на них. Работы по очищению плесени и обработки санитарными растворами производятся регулярно, например, в минувшие выходные в период каникул. Добавим, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на капремонт кровли учебного заведения, который планируется провести в 2025 году», — пояснили в пресс-службе управления.