В аэропорту Астаны сообщили о задержках 12 авиарейсов

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:
- FZ1304 Астана — Дубай;
- TK357 Астана — Стамбул;
- IQ353 Астана — Атырау;
- IQ437 Астана — Петропавлск;
- KC7365 Астана — Орал;
- DV479 Астана — Санья.
Из них четыре рейса задерживаются из-за метеоусловий в Астане.
На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:
- KC621 Алматы — Астана;
- KC7316 Кызылорда — Астана;
- DV742 Актау — Астана;
- IQ354 Алматы — Астана;
- KC7366 Орал — Астана;
- IQ353 Алматы — Астана.
«Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702−999», — говорится в сообщении аэропорта.