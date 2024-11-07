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В аэропорту Астаны сообщили о задержках 12 авиарейсов

В международном аэропорту Астаны из запланированных 80 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 82 рейсов на прилет — 6, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Источник: Baigenews

На данный момент наблюдаются задержки вылета по следующим рейсам:

  • FZ1304 Астана — Дубай;
  • TK357 Астана — Стамбул;
  • IQ353 Астана — Атырау;
  • IQ437 Астана — Петропавлск;
  • KC7365 Астана — Орал;
  • DV479 Астана — Санья.

Из них четыре рейса задерживаются из-за метеоусловий в Астане.

На прилет также зафиксированы задержки по следующим рейсам:

  • KC621 Алматы — Астана;
  • KC7316 Кызылорда — Астана;
  • DV742 Актау — Астана;
  • IQ354 Алматы — Астана;
  • KC7366 Орал — Астана;
  • IQ353 Алматы — Астана.

«Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702−999», — говорится в сообщении аэропорта.