В аэропорту Астаны сообщили о задержках 12 авиарейсов

«Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702−999», — говорится в сообщении аэропорта.