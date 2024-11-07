Прокуратура помогла инвалиду из Новосибирской области получить жилье

Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить женщине благоустроенное жилье вне очереди по договору социального найма в Устьянцевском сельсовете Барабинского района. Суд поддержал позицию правоохранительных органов, и женщина переехала в новую просторную квартиру.