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Прокуратура помогла инвалиду из Новосибирской области получить жилье

Пенсионерка проживала в опасном помещении.

Источник: Сиб.фм

Барабинская межрайонная прокуратура обратила внимание на проблему жительницы города, которая, будучи инвалидом, жила в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Пенсионерка, инвалид третьей группы, проживала в опасном помещении по договору социального найма, что создавало угрозу для ее жизни.

Прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить женщине благоустроенное жилье вне очереди по договору социального найма в Устьянцевском сельсовете Барабинского района. Суд поддержал позицию правоохранительных органов, и женщина переехала в новую просторную квартиру.

Напомним, что житель Новосибирска получил 5 млн субсидии за изготовление надгробий.

Прокуратура