Новосибирск атакован штормом: стихия бушует, причиняя материальный ущерб

В частности, на улице Крамского дом № 42 потерял часть кровли, которая, упав, повредила припаркованные автомобили, сообщают в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По всему городу зафиксированы многочисленные инциденты: ветром разносится мусор, повреждена рекламная конструкция у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), ветки деревьев падают на проезжую часть.