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Новосибирск атакован штормом: стихия бушует, причиняя материальный ущерб

Скорость юго-западного ветра достигает 24 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Соцсети

Сильный ветер, охвативший Новосибирск 7 ноября, привёл к серьёзным последствиям. Штормовое предупреждение, объявленное ранее Западно-Сибирским УГМС, полностью оправдалось.

По информации начальника отдела метеопрогнозов Натальи Кичановой, скорость юго-западного ветра достигала 24 метров в секунду днём и 18 метров в секунду ночью. Сильные порывы ветра, сопровождаемые снегопадом и резким понижением температуры, вызвали значительные повреждения.

В частности, на улице Крамского дом № 42 потерял часть кровли, которая, упав, повредила припаркованные автомобили, сообщают в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По всему городу зафиксированы многочисленные инциденты: ветром разносится мусор, повреждена рекламная конструкция у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), ветки деревьев падают на проезжую часть.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в 11 районах НСО произошли обрывы проводов из-за сильного ветра.