Новосибирск атакован штормом: стихия бушует, причиняя материальный ущерб

Сильный ветер, охвативший Новосибирск 7 ноября, привёл к серьёзным последствиям. Штормовое предупреждение, объявленное ранее Западно-Сибирским УГМС, полностью оправдалось.
По информации начальника отдела метеопрогнозов Натальи Кичановой, скорость юго-западного ветра достигала 24 метров в секунду днём и 18 метров в секунду ночью. Сильные порывы ветра, сопровождаемые снегопадом и резким понижением температуры, вызвали значительные повреждения.
В частности, на улице Крамского дом № 42 потерял часть кровли, которая, упав, повредила припаркованные автомобили, сообщают в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По всему городу зафиксированы многочисленные инциденты: ветром разносится мусор, повреждена рекламная конструкция у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), ветки деревьев падают на проезжую часть.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в 11 районах НСО произошли обрывы проводов из-за сильного ветра.