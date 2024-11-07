7 ноября красноярский «Биг-Бен» сменил мелодию на композицию «И вновь продолжается бой» советского композитора Александры Пахмутовой. Как сообщили в администрации города, это сделано в честь Дня Октябрьской революции 1917 года.
Услышать фрагмент известной песни можно будет в 18:00 и 21:00.
Напомним, традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам на главных городских часах Красноярска появилась в 2019 году. Сам же красноярский «Биг-Бен» был построен в 2001 году при Петре Пимашкове по проекту архитектора Арэга Демирханова.