224 архивных дела рассекретили в нижегородских архивах

Заседание прошло в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области. Решение о рассекречивании принято в отношении документации одного из оборонных предприятий города Горького за 1955−1964 годы, а также материалов, связанных с работой в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, с восстановлением народного хозяйства в первые послевоенные годы и его развитием в 1963—1964 годах.
Так, ограничительные грифы сняты с документов, хранящихся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области и Центральном архиве Нижегородской области. Среди них — статотчеты Горьковского авиационного производственного объединения им. С. Орджоникидзе за 1955−1964 годов, документы отделов Горьковского обкома ВКП (б)-КПСС лесной, топливной, химической и тяжелой промышленности, машиностроения, водного транспорта, строительства, городского хозяйства и др.
Петр Банников отметил, что рассекреченные документы имеют научную и социокультурную значимость.