224 архивных дела рассекретили в нижегородских архивах

Заседание прошло в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области. Решение о рассекречивании принято в отношении документации одного из оборонных предприятий города Горького за 1955−1964 годы, а также материалов, связанных с работой в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, с восстановлением народного хозяйства в первые послевоенные годы и его развитием в 1963—1964 годах.