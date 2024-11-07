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224 архивных дела рассекретили в нижегородских архивах

Региональная межведомственная экспертная комиссия по рассекречиванию архивных дел (документов) под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Петра Банникова на заседании 6 ноября 2024 года приняла решение о снятии грифа секретности с 244 архивных дел.

Заседание прошло в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области. Решение о рассекречивании принято в отношении документации одного из оборонных предприятий города Горького за 1955−1964 годы, а также материалов, связанных с работой в Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, с восстановлением народного хозяйства в первые послевоенные годы и его развитием в 1963—1964 годах.

Так, ограничительные грифы сняты с документов, хранящихся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области и Центральном архиве Нижегородской области. Среди них — статотчеты Горьковского авиационного производственного объединения им. С. Орджоникидзе за 1955−1964 годов, документы отделов Горьковского обкома ВКП (б)-КПСС лесной, топливной, химической и тяжелой промышленности, машиностроения, водного транспорта, строительства, городского хозяйства и др.

Петр Банников отметил, что рассекреченные документы имеют научную и социокультурную значимость.

история