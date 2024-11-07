Дацюку запретили перестраивать особняк в Екатеринбурге из-за найденных костей

Павлу Дацюку запретили перестраивать особняк на Ленина, 18а, под гостиницу. Об этом свидетельствует заключение экспертизы, размещенной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, предает издание ЕАН.
Археологи нашли на указанном участке кости животных, а также изделия из железа, фарфора и стекла и фрагменты посуды. Площадь обнаруженного культурного слоя составила почти 656 квадратных метров.
— Рекомендуем запретить проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельном участке, расположенном по адресу: город Екатеринбург, проспект Ленина, 18а, — следует из документации.
Напомним, что особняк планировали преобразовать в трехэтажную гостиницу. В здании хотели провести реставрационные работы. А именно планировали воссоздать ворота с декоративными створами и восстановить крышу и кладку свода.