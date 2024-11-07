Стало известно, когда в Ялте восстановят все пляжи, поврежденные «штормом века»

Все ялтинские пляжи, поврежденные в результате «шторма века», планируют восстановить в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
«Продолжается масштабная работа по приведению в порядок берегоукрепительных сооружений, пострадавших от “шторма века” в ноябре прошлого года», — написала градоначальница.
По ее словам, всего в Ялте оказались поврежденными 56 объектов. 23 из них нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,5 млрд рублей.
В частности, работы на пляже «Русалка» выполнены на 40−45%. Там должны укрепить подпорные стены и сделать гидроизоляцию. В зоне отдыха установят кованые ограждения и заменят покрытие. Договор на капремонт заключил департамент строительства и благоустройства. Другие объекты находятся в ведомстве Минжилполитики и государственного строительного надзора Крыма.
«Среди них “Ковер” в Ялте, “Башмак” в Симеизе, пляжи Паркового, Гаспры, Отрадного, Гурзуфа, санаториев “Мисхор”, “Морской прибой”, “Дюльбер” и другие. Работы должны завершиться к лету. Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ — 2026 год».