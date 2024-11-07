Стало известно, когда в Ялте восстановят все пляжи, поврежденные «штормом века»

В частности, работы на пляже «Русалка» выполнены на 40−45%. Там должны укрепить подпорные стены и сделать гидроизоляцию. В зоне отдыха установят кованые ограждения и заменят покрытие. Договор на капремонт заключил департамент строительства и благоустройства. Другие объекты находятся в ведомстве Минжилполитики и государственного строительного надзора Крыма.