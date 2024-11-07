Что открылось ко Дню Октябрьской революции 7 ноября в Беларуси

Говорится, что на предприятии «Слуцкiя паясы» была открыта новая производственная площадка. В Мяделе заработал новый бассейн. А в Червенском районе было открыто новое здание суда. Также к 7 ноября в Заводском районе Минска открылся обновленный загс. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября открыл бассейн международного класса на 6035 мест в Минске.