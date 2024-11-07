Что открылось ко Дню Октябрьской революции 7 ноября в Беларуси. По традиции, ко Дню Октябрьской революции в стране открывается ряд значимых объектов.
Как пишет БелТА, 6 ноября в Смолевичах была открыта новая поликлиника. Кроме того, в Острошицком городке под Минском городке после реконструкции открылся центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток».
Также сообщается, что на М3 открыли реконструированный участок трассы от Логойска до Плещениц. Кстати, в правительстве сказали, что будет после реконструкции участка М-3 под Минском.
Говорится, что на предприятии «Слуцкiя паясы» была открыта новая производственная площадка. В Мяделе заработал новый бассейн. А в Червенском районе было открыто новое здание суда. Также к 7 ноября в Заводском районе Минска открылся обновленный загс. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября открыл бассейн международного класса на 6035 мест в Минске.
В Осиповичах к 7 ноября была открыта новая школа. А в Могилеве заработал первый в регионе арендный дом для врачей. В Новогрудке после ремонта открыли среднюю школу № 7. А в Гродно в гимназии имени Митрополита Филарета была открыт обновленный стадион.
Также сказано, что в Гродно в молодом микрорайоне открылся самый большой детский сад области. Кроме того, в областном центре была открыта новая амбулатория. В Слониме заработал ФОК и воркаут площадка. А в Дятловском районе — новый модульный ФАП с современным оборудованием.
Под Пинском была открыла многофункциональная спортивная площадка. В Каменецком районе в 7 ноября после реконструкции открылась крупная молочно-товарная ферма. После капитального ремонта была открыта детская больница в Пинске.
В Брестском районе открыт многоэтажный дом для работников сельского хозяйства. В агрогородке Ломаши Глубокского района состоялся пуск природного газа. Кроме того, участок трассы Р46 был открыт после реконструкции в Полоцком районе. А в Гомельском районе запустили движение на обновленном участке трассы М8. В Наровле было открыто новое отделение для послеоперационной реабилитации пациентов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про историческую справедливость.
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