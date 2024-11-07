«Доставка на дом выручает»: каждый четвертый омич предпочитает покупать полезную для здоровья еду в сервисах доставки

Специалисты сервисов доставки из магазинов и ресторанов опросили омичей и выяснили, что каждый четвертый житель Омска предпочитает покупать полезные продукты питания через доставку.
Согласно опросу, большинство респондентов придерживаются ЗОЖ: регулярно занимаются физкультурой — 67%, не курят — 58%, достаточно спят — 56%, отказались от фастфуда — 54%, а также не пьют спиртное — 44%. Для поддержания здорового образа жизни омичи тратят в среднем 7,3 тыс. рублей в месяц.
Врач-диетолог, врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала, как можно придерживаться здорового образа жизни.
«С точки зрения медицины здоровое питание — это пища, которая обеспечивает рост и развитие организма, его полноценную жизнедеятельность, а также профилактику заболеваний. Для обеспечения здорового образа жизни важны регулярные приемы пищи примерно раз в 4 часа, наличие в рационе белковых, злаковых, молочных продуктов, овощей и фруктов, орехов и семян. Важно помнить, что большие перерывы между приемами пищи приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. Также нужно пить чистую питьевую воду и делать это по мере возникновения чувства жажды, а не заставлять себя употреблять какое-то определенное количество воды. Кроме этого, важно обеспечить себе качественный сон на протяжении порядка 7−8 часов и регулярную физическую активность средней интенсивности не менее 150−300 минут в неделю или не менее 75−150 минут нагрузки высокой интенсивности, если нет противопоказаний», — отметила Елена Чуракина.
Некоторые из опрошенных также рассказали и о трудностях поддержания здорового образа жизни. Респонденты особо выделили недостаток мотивации и силы воли — 48%, недостаток времени для готовки — 40%, недостаток времени на тренировки — 36%, столкнулись со сложностями при составлении рациона питания — 32%. Еще 23% опрошенных оказались не в курсе основных принципов ЗОЖ.
С большим трудом омичи отказывались от сладкого — 66%, жареного — 52%, мучного — 42%, фастфуда — 35%, а также соленого — 29%.
Около 91% респондентов отметили, что заказывают продукты здорового питания и сами готовят еду. На качество и состав продуктов обращают внимание 74% омичей, на свежесть — 74%, на цену — 59%, на калорийность — 35%.
Покупают все продукты и готовую еду в сервисах доставки порядка 27% опрошенных: несколько раз в неделю закупают продукты 40% омичей, а другие 44% — ежемесячно.
Как отметило большинство респондентов, прибегая к услугам доставки и готовой еды, они могут разнообразить свой рацион питания и освобождать время для других важных занятий.