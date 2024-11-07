«Доставка на дом выручает»: каждый четвертый омич предпочитает покупать полезную для здоровья еду в сервисах доставки

«С точки зрения медицины здоровое питание — это пища, которая обеспечивает рост и развитие организма, его полноценную жизнедеятельность, а также профилактику заболеваний. Для обеспечения здорового образа жизни важны регулярные приемы пищи примерно раз в 4 часа, наличие в рационе белковых, злаковых, молочных продуктов, овощей и фруктов, орехов и семян. Важно помнить, что большие перерывы между приемами пищи приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. Также нужно пить чистую питьевую воду и делать это по мере возникновения чувства жажды, а не заставлять себя употреблять какое-то определенное количество воды. Кроме этого, важно обеспечить себе качественный сон на протяжении порядка 7−8 часов и регулярную физическую активность средней интенсивности не менее 150−300 минут в неделю или не менее 75−150 минут нагрузки высокой интенсивности, если нет противопоказаний», — отметила Елена Чуракина.