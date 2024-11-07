Жители ряда домов Советского района на сутки останутся без воды

В ряде домов Советского района Казани временно не будет воды. Это связано с подключением переложенного участка водопровода к централизованным сетям водоснабжения.
С 9:00 14 ноября до 9:00 15 ноября будет прекращена подача воды по следующим адресам:
ул. Аделя Кутуя, 41, 41/1, 43, 45, 47, 48, 48а, 49, 50/9, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 65 корп.1 −5, 67, 68 корп.1, 2, 68/1, 68а, 68/2, 69, 70, 71, 72, 72а, 75, 77, 78а, 79, 79а, 82/1, 82/2, 82/4, 82/5, 82 корп.1, 82а, 84, 85, 86 корп.1, 86/1, 86а, 86 В, 86д, 88, 91, 91/1, 93−98, 101, 103, 104, 105, 106б, 107;
ул. Волочаевская, 15, 15 корп.1, 3, 15а, 15б, 15в;
ул. Габдуллы Кариева, 3, 3а, 3б, 4а корп.2;
ул. Седова, 2, 2 корп.4, ⅔, 2а, 2а корп.1, 2 В, 9/50, 16, 16 корп.1, 16а, 17, 22, 22 корп.1, 24, 24 корп.1, 24а.