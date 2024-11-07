В Красноярске бывшего замминистра спорта судят за хищение денег

В Красноярском крае по делу о мошенничестве и присвоении средств будут судить бывшего заместителя министра спорта. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В 2020—2023 гг. заместитель назначил знакомого на должность гендиректора и управляющего «Платинум Арены». Вместе они решили похитить деньги, предназначенные для обслуживания спортивного объекта. Для этого использовали подконтрольную фирму «СК Вавилон».
С этой компанией гендиректор заключил договор на техобслуживание спорткомплекса. Стоимость контрактов составила более 8 млн рублей. В 2023 году с этой компанией был заключен контракт еще на 9 млн рублей.
Часть запланированных работ выполнена не была. Подрядчик предоставил подложные документы. Общая сумма похищенного за 2021−2023 годы составила более 2,3 млн рублей. Эти деньги обвиняемый и его сообщник присвоили себе.
Замминистра спорта признал вину и вернул похищенное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось о том, что красноярскому бизнесмену продлили арест по делу о хищении 900 млн рублей.