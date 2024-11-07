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В Красноярске бывшего замминистра спорта судят за хищение денег

Он с сообщником похитил 2,3 млн рублей при обслуживании «Платинум Арены».

Источник: AP 2024

В Красноярском крае по делу о мошенничестве и присвоении средств будут судить бывшего заместителя министра спорта. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В 2020—2023 гг. заместитель назначил знакомого на должность гендиректора и управляющего «Платинум Арены». Вместе они решили похитить деньги, предназначенные для обслуживания спортивного объекта. Для этого использовали подконтрольную фирму «СК Вавилон».

С этой компанией гендиректор заключил договор на техобслуживание спорткомплекса. Стоимость контрактов составила более 8 млн рублей. В 2023 году с этой компанией был заключен контракт еще на 9 млн рублей.

Часть запланированных работ выполнена не была. Подрядчик предоставил подложные документы. Общая сумма похищенного за 2021−2023 годы составила более 2,3 млн рублей. Эти деньги обвиняемый и его сообщник присвоили себе.

Замминистра спорта признал вину и вернул похищенное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось о том, что красноярскому бизнесмену продлили арест по делу о хищении 900 млн рублей.