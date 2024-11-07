Ви из BTS выпустит новую версию песни White Christmas с Бингом Кросби

K-pop-айдол из группы BTS Ви представит новую интерпретацию хита White Christmas (1942) с использованием вокала покойной легенды джазово-эстрадной музыки Бинга Кросби. Релиз необычного фита намечен на 6 декабря.
Трек записан при участии наследников Кросби совместно с лейблами Primary Wave Music и Geffen Records. Работа будет доступна на двух праздничных вариантах винила и CD.
White Christmas, написанная Ирвингом Берлином для фильма «Праздничная гостиница» (1942), в исполнении Бинга стала самым продаваемым (50 миллионов физических копий композиции) синглом в мире.
Ви признался, что Кросби — его любимый джазовый певец. По словам артиста, он вырос на песне легенды It’s Been a Long, Long Time (1945).
Летом южнокорейский исполнитель выпустил фотокнигу TYPE 1 с запечатленными моментами из своей жизни.