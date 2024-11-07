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Ви из BTS выпустит новую версию песни White Christmas с Бингом Кросби

K-pop-айдол из группы BTS Ви представит новую интерпретацию хита White Christmas (1942) с использованием вокала покойной легенды джазово-эстрадной музыки Бинга Кросби. Релиз необычного фита намечен на 6 декабря.

Источник: Звук

K-pop-айдол из группы BTS Ви представит новую интерпретацию хита White Christmas (1942) с использованием вокала покойной легенды джазово-эстрадной музыки Бинга Кросби. Релиз необычного фита намечен на 6 декабря.

Трек записан при участии наследников Кросби совместно с лейблами Primary Wave Music и Geffen Records. Работа будет доступна на двух праздничных вариантах винила и CD.

White Christmas, написанная Ирвингом Берлином для фильма «Праздничная гостиница» (1942), в исполнении Бинга стала самым продаваемым (50 миллионов физических копий композиции) синглом в мире.

Ви признался, что Кросби — его любимый джазовый певец. По словам артиста, он вырос на песне легенды It’s Been a Long, Long Time (1945).

Летом южнокорейский исполнитель выпустил фотокнигу TYPE 1 с запечатленными моментами из своей жизни.