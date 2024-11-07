Лукашенко показал белорусский топор, сравнив его с импортными аналогами

Президент Беларуси Александр Лукашенко показал белорусский топор и сравнил его с импортными аналогами на мастер-классе третьего чемпионата по колке дров среди журналистов, который проходит 7 ноября на Вяче под Минском, пишет БелТА.
Президент Беларуси показал несколько топоров, которые он использует для колки дров. Кроме того, он представит белорусский топор. Лукашенко заметил, что топор вышел неплохим, немного тяжелее импортных аналогов.
Глава государства во время мастер-класса обратил внимание на то, что для того, чтобы рубить дрова, следует выбрать соответствующий топор.
— Выбрали топор, смотрим на колодку — вот одна трещина, по этой трещине надо рубить, — пояснил Александр Лукашенко.
Он добавил, что природа выбрала, где волокна слабее держат, здесь будет легче разрубить. По словам президента, рубить следует не спеша. Также он уточнил, что важно смотреть в одну точку, «куда ты хочешь ударить топором».
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