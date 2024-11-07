В донском правительстве представили врио губернатора Ростовской области

Напомним, Юрий Слюсарь свою трудовую деятельность начал в 1996 году, и с тех пор возглавлял ряд предприятий в Москве. В том числе, с 2003 по 2009 годы был коммерческим директором ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 до 2007 годы он занимал должность руководителя комитета по обеспечению деятельности — замдиректора вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”.