В донском правительстве представили врио губернатора Ростовской области

Сегодня, 7 ноября, в правительстве Ростовской области временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря представил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. После этого новый глава региона выступил с приветственным словом.
— Не предполагал, что в 50 лет вернусь на родную землю будучи обличенным доверием президента России Владимира Путина, руководителем региона. Это, конечно, для меня огромная ответственность. Благодарен президенту за решение. Моя задача — не подвести, оправдать доверие и главное — завоевать доверие жителей региона, — сказал Юрий Слюсарь.
Также выступил экс-губернатор Василий Голубев. Бывший управленец области поблагодарил земляков и отметил, что впереди у региона, несмотря на достижения, еще много дел.
— Прежде всего, благодарю всех жителей Дона за плодотворные годы совместных дел. У региона всегда было много задач, мы вместе, и вся большая команда региона с ними справлялись. Область работала над проблемами и двигалась вперед благодаря трудолюбию, инициативе и сплоченности наших жителей, — подчеркнул Василий Голубев.
Все знаковые проекты, которые были реализованы и начаты, а также будут реализованы, получились благодаря поддержке президента России и тесному взаимодействию с федеральным правительством, добавил Василий Голубев.
Напомним, Юрий Слюсарь свою трудовую деятельность начал в 1996 году, и с тех пор возглавлял ряд предприятий в Москве. В том числе, с 2003 по 2009 годы был коммерческим директором ОАО «Роствертол». Одновременно с 2005 до 2007 годы он занимал должность руководителя комитета по обеспечению деятельности — замдиректора вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”.
С 2009 по 2015 годы был помощником министра, директором Департамента авиационной промышленности, заместителем министра промышленности и торговли России.
С 2015 года и по настоящее время был президентом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», а с 2017 года по совместительству находился в должности президента ПАО «Корпорация “Иркут”.
Юрий Слюсарь окончил Московский государственный университет имени Ломоносова и аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат экономических наук.